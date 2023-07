Luxemburgo assume responsabilidade por derrota e diz que ‘faltam coisas’ no Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 14:58 Compartilhe

A pressão vinda das arquibancadas fez Vanderlei Luxemburgo adotar a experiência e chamar a responsabilidade pelo momento ruim do Corinthians no Campeonato Brasileiro, ainda mais evidente após a derrota para o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, neste domingo, pela 13ª rodada. Os mais de 42 mil torcedores presentes na Neo Química Arena, em São Paulo, protestaram contra o time.

“A gente vê um aspecto de crescimento individual, mas coletivo, não. Eu tenho que falar coisas óbvias, se não vão me chamar de maluco. Coletivamente estão faltando coisas, aí a crítica da torcida e de vocês são justas. Porque a evolução coletiva não está havendo. Crescemos, mas como equipe não evoluímos, aí a responsabilidade é minha, a crítica tem que ser em cima de mim. Em relação a quarta teve um desespero por colocar só garotada, mas eu estou vendo a evolução. Na minha análise, eu vejo que temos que transformar nosso time em uma equipe justa, e o talento ficar à disposição da equipe”, disse o treinador.

O treinador parou para fazer uma análise do seu trabalho e demonstrou insatisfação com o 15º lugar no Brasileirão, com 12 pontos, além da eliminação precoce na Copa Libertadores. O Corinthians continua vivo na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana.

“Claro que não estou satisfeito com meu trabalho. Todo mundo queria algo melhor. Queria que o Corinthians ganhasse todos os jogos, uma projeção diferente. Não estou satisfeito, queria estar melhor. A gente acha que tem coisas que está faltando, está faltando coisas, se não a torcida não faria pressão, ia no CT para conversar. Se eu falar que estou satisfeito tenho que tomar pancada de todos vocês, não tem como ser diferente.”

Luxemburgo ainda mostrou certa preocupação com o aspecto emocional da equipe, que pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento. “Isso tem sido uma constante, trabalhar o emocional. E você vê o gol e o abatimento da equipe para crescer de novo. Saindo atrás a gente tem o choque de outra vez acontecer. Realmente abate. Tem que fazer um trabalho para melhorar para o jogo seguinte. Trabalho constante. A gente tem que melhorar no geral, essa é a verdade. Não adianta melhorar individual, tem que ser no todo. A cobrança vai existir para todo mundo, para mim e jogadores.”

Apesar da ameaça de rebaixamento, Luxemburgo negou falar sobre o tema e demonstrou confiança em colocar o Corinthians na briga por vaga na Copa Libertadores. O treinador citou também a possibilidade do clube conquistar um título na temporada.

“Tem tanto jogo pela frente para falar isso. O ano que o Flamengo foi campeão, ele começou a jogar muito no segundo turno e foi ganhando e ganhando. A projeção para ser campeão não, só na Copa do Brasil. Mas com três ou quatro vitórias você está brigando pela Libertadores. Hoje é complicado, mas amanhã não dá para saber. Você pode ter certeza que se ganhar três ou quatro jogos a pontuação melhora bastante”, afirmou.

O próximo compromisso do Corinthians é exatamente na Copa do Brasil. O clube paulista enfrenta o América-MG na quarta-feira, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

