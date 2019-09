Luxemburgo aposta em Ribamar para ataque do Vasco

O técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, manteve Ribamar como centroavante da equipe no coletivo realizado nesta quarta (18) no Centro de Treinamento do Almirante, na Zona Oeste do Rio.

A decisão foi tomada após o gol e a boa exibição do jogador na vitória de 2 a 1 sobre a Chapecoense, no último sábado na Arena Condá. Com esta atuação o atacante cresceu no conceito do treinador e deve começar como titular na partida contra o Athletico-PR, no próximo domingo (22) às 16h no estádio de São Januário.

Assim, o setor ofensivo vascaíno deve contar com Ribamar, Rossi e Talles Magno. Já Marrony deve ficar como opção no banco, ao lado Clayton, último jogador contratado para reforçar o elenco em 2019.

Em 19 jogos no primeiro turno do Brasileirão, o ataque vascaíno anotou 18 gols. Ribamar chegou ao Vasco em dezembro de 2018 e marcou apenas duas vezes ao longo da atual temporada com a camisa cruz-maltina. Porém, o jogador de 21 anos parece ter reencontrado o faro de artilheiro após ser reintegrado ao grupo graças ao auxiliar técnico Ramon.

Já na lateral-esquerda Danillo Barcelos parece ter ganhado a posição, no lugar de Henrique.