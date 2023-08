Luxemburgo aponta gol no início como responsável pelo ‘sofrimento’ diante do Estudiantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 0:48 Compartilhe

O técnico Vanderlei Luxemburgo apontou o gol sofrido aos 54 segundos do primeiro tempo como responsável pela pressão sofrida pelo Corinthians durante grande parte do jogo contra o Estudiantes, nesta terça-feira, em La Plata. O time de Parque São Jorge tomou quatro bolas na trave, perdeu por 1 a 0 no tempo normal e só foi buscar a vaga nos pênaltis.

“Um gol sofrido com 54 segundos muda toda a estratégica de uma partida. E a estratégia deu certo porque o time conseguiu a vaga”, disse Luxemburgo em entrevista coletiva. “Temos jogadores que sabem bater pênalti e um goleiro que pega pênalti. Temos de saber usar isso para ganhar um campeonato.”

O treinador elogiou o adversário. “O Estudiantes é um dos melhores times que já enfrentei. Sabíamos como eles jogavam, mas, com muita qualidade, criaram situações perigosas durante a partida. Trata-se de uma grande equipe, mas no futebol tempos baliza, bola que passa perto, bola que bate no corpo e entra como aconteceu com a gente aos 54 segundos. Futebol é isso.”

Luxemburgo não quis dar detalhes da discussão que teve com o preparador físico Bruno Mazziotti. “Foi uma discussão interna de trabalho para melhorar o Corinthians. E ponto. O que nós discutimos não interessa.”

