Luverdense vence Náutico por 3 a 0 em duelo de rebaixados na Série B

O Luverdense se despediu da Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória. Em confronto entre dois times rebaixados, o clube mato-grossense venceu o lanterna Náutico por 3 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O jogo foi válido pela última rodada da competição.

Com este resultado, o Luverdense encerrou sua participação com 44 pontos. Perdeu para o Guarani, primeiro fora da zona de rebaixamento, apenas no desempate pelo número de vitórias (11 a 10).

Enquanto isso, o Náutico amargou a lanterna, com 32 pontos. Devido à péssima campanha na temporada, o time alvirrubro pernambucano voltará a disputar a terceira divisão nacional depois de quase duas décadas – a última vez havia sido em 1999.

No duelo de rebaixados, quem mostrou mais disposição para sair de campo com a vitória foi o Luverdense. O primeiro gol da partida aconteceu ainda no início do primeiro tempo. Após triangulação com o meia Moacir, o atacante Alfredo só rolou para o companheiro de ataque Douglas Baggio concluir para o fundo das redes.

Na segunda etapa, o cenário do jogo não se alterou e os donos da casa conseguiram chegar ao segundo gol. Aos 25 minutos, o lateral-esquerdo Paulinho cobrou falta com maestria, sem chances de defesa para o goleiro.

O terceiro gol saiu naturalmente, aos 35 minutos. O atacante Eduardo bateu de virada, o goleiro Bruno espalmou e, na sobra, Douglas Baggio só completou para fechar o marcador: 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 3 X 0 NÁUTICO

LUVERDENSE – Diogo Silva (Gabriel Leite); Aderlan, Neguete, Guly e Paulinho; Kazu, Moacir e Alaor Júnior; Rafael Silva (Cléo Silva), Douglas Baggio e Alfredo (Eduardo). Técnico: Odil Soares.

NÁUTICO – Bruno; David, Rafael Ribeiro (Cal Rodrigues), Léo Carioca e Manoel (William Schuster); Amaral, Renan Paulino e Jóbson; Leílson, Gerônimo (Joazi) e Henrique Ávila. Técnico: Levir Gomes.

GOLS – Douglas Baggio, aos 8 minutos do primeiro tempo. Paulinho, de falta, aos 25, e Douglas Baggio, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Renan Roberto de Souza (PB).

CARTÕES AMARELOS – Douglas Baggio, Guly (Luverdense); Jobson (Náutico).

RENDA – R$ 2.920,00.

PÚBLICO – 212 pagantes (512 presentes).

LOCAL – Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).