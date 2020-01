Luvas, alegria dos homens O maestro João Carlos Martins, o melhor intérprete de Johann Sebastian Bach em todo o mundo, renasce como pianista graças à invenção de uma peça que lhe devolveu os movimentos dos dedos

O genial cravista alemão Johann Sebastian Bach acreditava que compositores eruditos como ele continuavam a ouvir as suas próprias sinfonias, após a morte, sempre que alguém as executasse com extrema perfeição. Dentro dessa sua idiossincrática crença, Bach, falecido em meados do século XVIII, talvez possa agora escutar novamente a si mesmo. O seu maior intérprete em todo o mundo, o maestro brasileiro João Carlos Martins, está de volta ao piano após passar um tempo longe do instrumento que tanto amou desde criança. João Carlos o deixara e se tornara maestro após uma série de enfermidades e complicações físicas nas mãos que acabaram por travar completamente os movimentos de seus dedos (foram vinte e quatro cirurgias devido a atrofias e em decorrência de um tumor e do rompimento da conexão nervosa entre cérebro e os movimentos das mãos).

Presente de 80 anos

Quis o destino, porém, que certa noite o designer industrial e professor de desenho Ubiratan Bizarro Costa o visse na televisão, explicando justamente a razão pela qual não mais tocaria. Ubiratan, que mora na cidade paulista de Sumaré, decidiu então ajudá-lo e passou a trabalhar em um par de luvas feito à base de tecido neoprene e componentes impressos em 3D. Por causa de complicações neurológicas, ao apertarem as teclas do piano os dedos de João Carlos não mais voltavam, deixando-o com as mãos fechadas. Cada dedo das luvas funciona como mola, permitindo que os dedos naturais se mexam de baixo para cima e que as mãos se reabram normalmente. Quatro versões foram construídas, até que a última deu certo.

“Quando ele coloca as luvas, toca sem parar”, alegra-se Ubiratan. “Hoje consigo encostar novamente todos os dedos no teclado”, alegra-se ainda mais o músico João Carlos, que está prestes a completar 80 anos de idade. Nessa cadeia tecnológica e musical de alegria, mais do que todos, no entanto, é a alma do próprio Bach, respeitando-se a crença do compositor que se imortalizou com a cantata “Jesus alegria dos homens”, que está exultante: o seu melhor executor voltou a tocá-lo.