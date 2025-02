Luva de Pedreiro teria mentido sobre milhões bloqueados em contas, diz site

Iran Ferreira, 23, popularmente conhecido como Luva de Pedreiro, teria mentido sobre a quantia parada em suas 16 contas bancárias durante a longa disputa que trava contra Allan Jesus, seu ex-empresário. O influenciador alegava que tinha R$ 5,2 milhões, valor da sua dívida com o agente, quando na verdade o saldo total soma apenas R$ 65, segundo informações do jornal “Extra”.

Ainda de acordo com o “Extra”, a descoberta acontece cerca de um mês antes de uma audiência conciliatória entre o influenciador e seu antigo empresário. O valor real veio à tona quando a defesa de Allan solicitou a quebra do sigilo bancário de Iran. Com isso, o processo que já dura a mais de um ano, segue na Justiça.

“Fomos surpreendidos ao tomar conhecimento de que o bloqueio judicial das contas do Sr. Iran resultou em um saldo ínfimo de R$ 65. Ao analisarmos outros elementos, notadamente a ampla notoriedade pública do influenciador, identificamos indícios robustos de possível ocultação de bens e valores”, afirmam os advogados do ex-empresário.

Allan reivindica o valor de R$ 5,2 milhões sob a alegação de quebra contratual, da qual a defesa de Luva de Pedreiro alega que já foi quitado um total de R$ 3.104.732,65.