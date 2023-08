Luva de Pedreiro rebate Beca Barreto após influenciadora expor razões para se afastar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 15:26 Compartilhe

A influenciadora Beca Barreto, 22 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (25), para explicar os motivos que a fizeram se afastar de Luva de Pedreiro. Em vídeo, compartilhado no Twitter, ela relata o desentendimento entre os dois.

De acordo com a pernambucana, que já contabiliza quase 12 milhões de seguidores, ela e Luva de pedreiro gravaram uma dança juntos e, pouco depois, um suposto vídeo íntimo deles foi divulgado.

Beca destacou se tratar de um vídeo falso ao apontar que a jovem nas imagens não têm as tatuagem que a influenciadora já havia feito.

Luva a teria ignorado quando ela pediu que ele desmentiu os boatos.

“O Luva de Pedreiro foi para o meu condomínio e falou: ‘sou teu vizinho. Vamos gravar?’. Gravei com ele e o povo começou a shippar. E inventaram um vídeo fake, da gente se pegando no banheiro e fazendo essas coisas que vocês sabem. Me pronunciei, mostrei que eu tinha tatuagens na perna e no braço e ninguém acreditou. Mandei mensagem para o Luva, falando: ‘olha, você viu o que estão soltando de mim?’ E ele ‘c*g*u’ e não respondeu. Aí falaram que me afastei dele. Claro! Como que eu ia ficar com um cara que não quer negar uma besteira dessa?”, contou Beca no vídeo publicado no perfil do Twitter Poponze.

A influenciadora logo recebeu o apoio dos internautas, que deixaram suas mensagens com críticas à atitude de Luva.

“Tadinha da Beca. Vocês acham mesmo que ela ia se envolver com um trambolho daquele? Nunca, né!”, escreveu uma seguidora do perfil. “Não se posicionar diante de uma injustiça te faz um grande canalha!”, disparou outra.

Tadinha da Beca, vocês acham mesmo que ela ia se envolver com um trambolho daquele nunca né — Remis (@mamourinhaa) August 25, 2023

Luva de Pedreiro rebate

O influenciador não deixou barato as acusações de Beca e apresentou prints de mensagens trocadas entre os dois.

Através dos Stories de seu Instagram, ele desmentiu que a teria procurado para gravarem vídeos juntos após descobrir que os dois eram vizinhos.

“Beca, eu respeito seu trabalho, sou teu fã, te admiro muito. Mas, não foi isso que aconteceu, não. Pode mostrar os prints aí das conversas. Tu que quis gravar”,, começou ele.

“Eu não me pronunciei naquele tempo, pq se eu falasse, ia frender história, eu tava entrando em polêmica com o empresário”, rebateu o influenciador.

Em seguida, Luva apresentou os prints, também através dos Sotries.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias