Luva de Pedreiro encontra cantora Camila Cabello em Paris: ‘A melhor do mundo’

O Luva de Pedreiro atingiu um novo patamar. O influenciador digital Iran Ferreira encontrou com a cantora Camila Cabello, nesta quinta-feira (26), em evento da Pepsi, em Paris, cidade sede da final da Liga dos Campeões da Europa.





No encontro, a cantora Camila Cabello chegou a falar em português com o Luva de Pedreiro. No final da conversa, a cantora ainda imitou o gesto do influenciador, gritou “receba”, e caiu na risada junto com o o brasileiro.

A Pepsi é uma das patrocinadoras oficiais da Liga dos Campeões. A final da competição será realizada no próximo sábado, dia 28, às 16h, entre Real Madrid e Liverpool, no Stade de France, em Paris.

Luva de Pedreiro encontrou com a cantora Camila Cabello em evento de patrocinador em Paris (Foto: Reprodução / Instagram Luva de Pedreiro)

