Luva de Pedreiro diz que Allan Jesus pediu para influencer mentir para Neymar sobre placa do Youtube Camisa 10 da Seleção se mostrou intrigado com o nome da empresa de Allan na placa do Youtube conquistada por Iran Ferreira

Depois de duas semanas, a Globo divulgou os trechos da entrevista de Luva de Pedreiro barrados pela Justiça através de uma liminar conseguida pelo ex-empresário do influencer. Na reportagem, Luva afirma que o empresário pediu para que Iran mentisse para Neymar sobre uma placa do Youtube.

Após o encontro que teve com Luva, Neymar se mostrou intrigado com a placa do Youtube de Iran que contém o nome da empresa de Allan, ao invés de conter exclusivamente o nome do influencer.

– (Allan) foi me dizer para que ligasse para o Neymar. Mandar um áudio para dizer que tinha outra placa (do Youtube). Para mentir para Neymar. Ele mandou eu mandar (o áudio). Ele dizia que ia acabar tudo – disse Iran.

Allan Jesus afirmou que pediu para que Iran falasse com Neymar sobre a possibilidade de envio de outras placas por parte do Youtube, o que, segundo a Globo, foi negado pela empresa de mídia, que teria dito que a empresa fornece somente uma placa.

Allan disse no Instagram, neste domingo, que fez o pedido na Justiça para que a entrevista fosse divulgada com sua versão. A Globo, no entanto, afirmou que o empresário foi convidado na ocasião, mas desistiu em cima da hora e decidiu entrar na Justiça.

Placa gerou polêmica com Neymar (Reprodução / Instagram Luva de Pedreiro)

