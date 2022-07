Luva de Pedreiro desabafa após receber intimação judicial: ‘O que eu fiz?’

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, chegou de sua viagem a Marrocos neste sábado, 9, com uma surpresa ruim. O influenciador foi recebido por oficiais da Justiça no aeroporto no Rio de Janeiro. Ele foi intimado no contexto do imbróglio envolvendo o seu antigo empresário, Allan Jesus.

“Cheguei de Marrocos cansado, 10 horas de voo, doido pra ver minha família e meus amigos. Quando eu chego no aeroporto, cheio de gente, chegou uma intimação. Negócio empresarial aí”, relatou o influenciador. “Nunca esperei isso não. Pra falar a verdade, eu estou certo. Não quero mal de ninguém não. Eu fiz o que, pelo amor de Deus, pra ser intimidado? Eu estou triste pra caramba”, acrescentou, em tom de desabafo, em relato em seu perfil no Instagram.

Luva de Pedreiro estava cumprindo compromissos comerciais no Marrocos. Seu atual empresário, o ex-jogador de futsal Falcão, criticou o constrangimento que o ex-agente de Iran fez o jovem passar no aeroporto com a intimação judicial. O Estadão tentou contato com Allan Jesus, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

“Acordo com notícia de uma intimação judicial no Rio de Janeiro na frente de todo mundo. O menino foi para o Marrocos cumprir uma agenda que foi feita pelos antigos empresários, mas usar essas informações do voo, da chegada no Rio, para uma intimação judicial na frente de todo mundo, constrangendo o menino, é totalmente inexplicável”, criticou Falcão.

O ex-jogador reforçou seu descontentamento com Allan Jesus ao citar a decisão da juíza Maria Cristina de Brito Lima, do Rio de Janeiro, impedindo a veiculação de informações sobre a polêmica entre Luva de Pedreiro e o ex-empresário do influenciador, no Fantástico, da TV Globo, e no Domingo Espetacular, da Record, na semana passada. As reportagens foram ao ar, mas com cortes. Falcão deu um recado a Allan.

“A gente entende, até pelos relatos do menino, sobre o que ele passava psicologicamente. Ele vai relatar. Foi até proibido de falar na semana passada, mas logo logo ele vai falar. As declarações são assustadores, mas hoje a gente entende. Tem o contato dos advogados? Vai na Justiça atrás disso, não precisa mais constranger o menino na frente de todo mundo e afetar o psicológico dele. Deixa o menino viver”, pediu Falcão, contrariado com a atitude do ex-agente do jovem influenciador.

Cabe lembrar que o influenciador se tornou uma figura muito popular com seus vídeos em que exibe habilidade e precisão nas finalizações em direção ao gol, além de espontaneidade e simplicidade que cativaram o público. Somente no Instagram, ele acumula mais de 16 milhões de seguidores.

FAMOSO MUNDIALMENTE

Natural de Quijingue, pequena cidade de 27 mil habitantes a 320 quilômetros de Salvador, na Bahia, Iran Ferreira ganhou destaque nas redes com vídeos publicados no Instagram e no Tik Tok. Em um campo de várzea, ele mostra a sua habilidade com chutes no ângulo, seguido do bordão “receba!”.

Autointitulado Luva de Pedreiro – adereço que começou a usar para imitar os jogadores se protegendo do frio no inverno europeu -, os vídeos do jovem rapidamente se tornaram virais no mundo da bola – e até fora dele. Neymar, jogadores do Bayern de Munique, Nenê (Vasco) e até o filho de Cristiano Ronaldo já reverenciavam o talento do baiano, que é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram (16 milhões).

De lá para cá, Iran Ferreira passou a crescer cada vez mais nas redes e a ser chamado para eventos: teve a oportunidade de assistir à seleção brasileira jogar no Maracanã, andou de avião pela primeira vez, viu a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool e lançou uma linha de roupas casuais.