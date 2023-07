Luva de Pedreiro conhece Cristiano Ronaldo na Espanha: ‘Realizei meu sonho’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 23:04 Compartilhe

O influenciador Iran Ferreira, mais famoso pelo apelido Luva de Pedreiro, viveu grande emoção nesta segunda-feira ao conhecer Cristiano Ronaldo. O encontro com o jogador aconteceu na Espanha, onde o Al-Nassr, time do português, viajou para amistosos. O brasileiro chamou o craque “melhor do mundo” antes de se ajoelhar diante do atleta e repetir o seu tradicional bordão “receba”.

Um vídeo do encontro foi divulgado nas redes sociais de Luva. Na legenda, Iran afirmou que conhecer Cristiano Ronaldo foi a realização de um sonho. “Depois de toda dificuldade que passei, andava mais de dez quilômetros a pé para postar um vídeo e o celular não tinha memória para gravar os mesmos. E hoje, chegar onde eu cheguei é algo inacreditável”, escreveu. “Para galera que me acompanha, sabe que ele sempre foi minha inspiração e isso que aconteceu comigo serve de exemplo para todos vocês, não desista dos seus sonhos. Receba.”

Iran Ferreira já havia conhecido outro astro do futebol mundial antes do encontro com Cristiano Ronaldo. Na sexta-feira, ele publicou uma imagem jogando videogame com Erling Haaland, atacante do Manchester City. A cena aconteceu em Amsterdã, na Holanda, durante um evento de lançamento do jogo EA Sports FC 24, sucessor da franquia Fifa.

O artilheiro norueguês não teve pena do brasileiro e venceu por 7 a 2, em partida disputada no console Playstation 5.

