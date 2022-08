Luva de Pedreiro ‘cava’ vaga em live de Casimiro: ‘Ainda não me chamou’

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 23:39 Compartilhe

Na Europa cumprindo compromissos comerciais, o influenciador Luva de Pedreiro publicou uma foto assistindo à live do Casimiro Miguel na Twitch. Na legenda, o influenciador se convidou para participar de uma das transmissões.

– Até daqui da Itália assistindo o Casimiro e ele ainda não me chamou pra uma live Kkkkk Receba – escreveu Luva de Pedreiro, que ainda brincou com um dos moderadores de Casimiro nas respostas do tuíte.

Nos últimos dias, Luva de Pedreiro esteve na Espanha e tirou fotos no estádio do Atlético de Madrid com a camisa do clube. Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, publicou uma foto com o influenciador no Instagram.

até daqui da Italia assistindo o @Casimiro e ele ainda não me chamou pra uma live Kkkkk Receba pic.twitter.com/xtYSIhNSRG — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) August 17, 2022

