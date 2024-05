Luto no esporte: famosos lamentam mortes de Antero Greco, Silvio Luiz e Apolinho

“Pelo amor dos meus filhinhos, que dia triste!”: a frase de Glenda Kozlowski representa perfeitamente o sentimento de milhões de brasileiros nesta quinta-feira, 16, após a morte de Antero Greco, comentarista esportivo, Silvio Luiz, narrador de futebol, e Apolinho, ex-técnico do Flamengo. Os três morreram entre a noite de quarta-feira, 15, e a manhã seguinte.

+ Morre o jornalista e comentarista esportivo Antero Greco

+ Morre, aos 89 anos, o narrador esportivo Silvio Luiz

+ Criador de expressões famosas do futebol e ex-técnico do Flamengo, Apolinho morre aos 87 anos

Nas redes sociais, jornalistas, políticos e celebridades declararam sentimentos às famílias dos veteranos do esporte. Confira:

Três grandes do microfone esportivo se despedem dos gramados da vida: Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho. Com cada um, do jeito de cada um, aprendi como o humor é uma ferramenta poderosa de comunicação e afeto. Agradeço aos mestres pela convivência e aprendizado 🧡💜💚 pic.twitter.com/JiRzBgIfJm

Perder Antero e Silvio Luiz é perder dois gigantes que fizeram parte da história e cultura do jornalismo esportivo e do futebol em nosso país.

Hoje tivemos mais duas grandes perdas do jornalismo esportivo, Antero Greco aos 69 anos, um dos maiores ícones da história da ESPN e da comunicação no Brasil e Silvio Luiz, aos 89 anos, ícone do jornalismo esportivo com sua voz inconfundível e seus bordões inigualáveis. Ficará a… pic.twitter.com/gKIMrjwjji

— Romário (@RomarioOnze) May 16, 2024