Distrito Federal – O volante Agenor, de 38 anos, morreu na madrugada desta terça-feira em um acidente de carro na BR-020, no Distrito Federal. O jogador estava dirigindo um carro quando perdeu o controle e atingiu um motociclista, que também não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender à ocorrência. Testemunhas afirmam que o atleta entrou na contramão e ,no momento da colisão, foi arremessado para fora do caro e morreu na hora.

Já o motociclista Wemerson de Oliveira Dias, 27, chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e conduzido ao Hospital Regional de Samambaia. No entanto, à caminho da unidade, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Trajetória do atleta

Agenor foi campeão paulista da série A2 pelo Santo André – Arquivo Pessoal

Agenor era jogador do Planaltina Esporte Clube, que disputa a segunda divisão do Candangão de 2019. No último domingo, marcou um dos dois gols da vitória do clube sobre o Cruzeiro. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, o volante começou sua carreira no DF, na base do Brasiliense.