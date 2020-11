‘Lutando pela minha dignidade’, diz Rose Miriam um ano após morte de Gugu

Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, falou em entrevista à revista Marie Claire sobre a morte do apresentador que completou um ano neste sábado (20). De acordo com ela, a relação com os filhos passou por um período de adaptação “difícil de ser compreendido”, mas que atualmente eles estão “muito mais unidos”.

“Meus filhos compreendem que estou lutando pela minha dignidade, acima de tudo”, contou. Após a morte de Gugu, Miriam entrou na Justiça para ter o reconhecimento da união estável com Gugu e ter direito à metade da herança do apresentador avaliada em R$ 1 bilhão.

A mãe dos filhos de Gugu também comentou sobre este primeiro ano sem o apresentador. “Existe um imenso vazio em nossas vidas e em nossos corações. Gugu sempre foi uma referência para mim e para nossos filhos. A dor é imensa e a saudade eterna. Mas estamos nos reconstruindo. As crianças estão felizes em participar da campanha Gugu Vive – doe órgãos e salve vidas. Isso nos dá força e nos enche de consolo”, afirmou na entrevista à revista Rose Miriam.

Gugu Liberato sofreu um acidente doméstico em novembro de 2019, nos Estados Unidos, e não resistiu aos ferimentos.

