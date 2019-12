Lutando contra leucemia, Mihajlovic vence prêmio ‘Legend’

MILÃO, 18 DEZ (ANSA) – O técnico do Bologna, Sinisa Mihajlovic, que luta contra uma leucemia, venceu nesta quarta-feira (18) o prêmio “Legend” do jornal “Gazzetta dello Sport”, honraria dedicada às maiores personalidades do esporte de todos os tempos.

A categoria foi criada em 2015 e o comandante sérvio foi o 10º esportista a conquistar o prêmio. Além de Mihajlovic, também já foram homenageados os ex-jogadores Francesco Totti, Paolo Maldini e Christian Vieri, o ciclista Vincenzo Nibali e a nadadora Federica Pellegrini.

“Agora vejo o sol e o fim do túnel. Não desejo ser o herói, foi uma bela pancada, mas fiz o que tinha que fazer, peito aberto e olhar para frente”, disse Mihajlovic.

O comandante ainda brincou com o técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, reivindicando a partenidade de muitos dos gols que o ex-atacante anotou na Sampdoria. O sérvio, que tinha muita qualidade nos passes, afirmou que suas assistências “eram bonitas”.

Na oportunidade, Mihajlovic agradeceu sua esposa, Arianna, e ficou comovido ao lembrar de “não ter conseguido dar seu último adeus” a pai.

“Nestes meses, os mesmos torcedores que me insultaram me homenagearam com faixas. O treinador Mihajlovic pode ser discutido, mas o homem não pode ser discutido, sempre fui leal.

Minha família e todo o mundo do futebol estão perto de mim e isso é emocionante. O importante é nunca perder o desejo de lutar. Há quatro meses, eu nem conseguia pensar em estar aqui hoje, mas você tem que continuar dia após dia”, finalizou o técnico.(ANSA)