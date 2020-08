‘Lutamos até o final’, diz Rodrygo sobre eliminação do Real na Liga dos Campeões

Apesar de decepcionado com a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões, nesta sexta-feira, o atacante Rodrygo afirmou que sua equipe lutou até o fim para tentar virar o placar de 2 a 1 da vitória do Manchester City, que levou o time inglês às quartas de final do torneio continental.

“Lutamos até o fim e é uma pena que não tenhamos conseguido entrar”, declarou Rodrygo à TV da Liga dos Camepeões, após a derrota na cidade de Manchester, no jogo de volta das oitavas da competição europeia.

“Lutamos ao longo do jogo, em nenhum momento paramos de lutar, são coisas do futebol e eles também fizeram um grande jogo e mereceram a vaga”, acrescentou Rodrygo, que defendeu seu companheiro de equipe Raphael Varane, cujos erros levaram aos gols do City.

“Acontece com todos nós, é uma pena que isso tenha acontecido com o Raphael, ele já nos deu muitas alegrias e não vai manchar a história dele aqui”, destacou o brasileiro.

Apesar da derrota, o jovem atacante deu uma nota “nove (à temporada da sua equipe), não é dez pela Liga dos Campeões, mas fizemos uma grande temporada”.

