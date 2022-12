Lutador que derrotou Anderson Silva exibe treino com brinquedo sexual; veja

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/12/2022 - 21:47 Compartilhe





Polêmico desde a carreira como influenciador, o agora lutador Jake Paul viralizou nas redes sociais no último domingo. O norte-americano publicou um vídeo onde faz um treino de socos em um brinquedo sexual.

Na noite de natal, Jake dá socos em um pênis de borracha, antes de ser interrompido por uma pessoa, que dá um presente ao lutador. O vídeo compartilhado no Twitter já tem quase 17 mil retweets e mais de 100 mil curtidas.

Em outubro, Anderson Silva abandonou aposentadoria para fazer uma luta de exibição de boxe contra Jake Paul. Aos 47 anos, o brasileiro não foi páreo para o norte-americano de 25 anos, que venceu no último assalto.





No days off. Keeping my reflexes sharp. Merry Christmas pic.twitter.com/a9KdvTSDAc — Jake Paul (@jakepaul) December 25, 2022

