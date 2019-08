Lutador do UFC acende cigarro de maconha durante treino aberto

California – De volta ao UFC após três anos, Nate Diaz, conhecido por ser “problemático”, parece não ter mudado seu estilo de ser enquanto esteve inativo. No treino aberto do UFC 241, na última quarta-feira, o lutador acendeu um cigarro de maconha e causou polêmica.

Nate foi para a área onde os lutadores treinam seus movimentos, e acendeu um cigarro no local. O atleta de 34 anos simulou socos e chutes enquanto estava com o cigarro na boca. Ele chegou a dividir seu fumo com os fãs.

O caso causou polêmica, já que se trata de um atleta profissional fazendo o uso de uma droga de forma explícita. Nate Diaz informou a Wada (Agência Mundial Antidoping), que no cigarro só tinha CDB, uma espécie de um derivado da utilizado para fins medicinais e sem efeitos psicoativos.