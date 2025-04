Lutador de UFC afirma troca de flertes com Megan Fox: ‘Nas minhas DMs’

O lutador de UFC Colby Covington, 37, contou que Megan Fox, 38, já flertou com ele pelas redes socias. A atriz, que recentemente deu luz à sua filha com o rapper Machine Gun Kelly, atualmente está solteira.

Sem muitos detalhes, o atleta contou sobre o caso durante sua participação em um vídeo do streamer Neon: “Durante toda a minha vida, sempre achei a Megan Fox a mais matadora de todas”.

+ Megan Fox se separa de Machine Gun Kelly dias após anunciar gravidez, diz site

+ Grávida, Megan Fox desabafou sobre aborto espontâneo em livro de poesias lançado em 2023

“Depois de uma das minhas lutas, ela me mandou uma mensagem. Ela disse, tipo, ‘Colby, você é o meu malvadão favorito do UFC'”, explica. “Eu já a idolatrava pra caramba, achando que ela era linda, e aí lá estava ela nas minhas DMs primeiro.”

Após um pedido do influenciador, Colby leu as mensagens atribuídas à atriz: “Torcendo por você hoje a noite”, teria afirmado Megan. “Você é o meu malvadão preferido do UFC desde o Chael [Sonnen]. É provavelmente difícil manter esse personagem o tempo todo sendo uma pessoa sensível e doce. Vale a pena. Você é engraçado e talentoso. Você merece ser um superastro“.

Quando questionado se ele já havia contado a alguém sobre o DM, o lutador respondeu: “Não gosto de beijar e contar”. Ele também não deu detalhes de quando a troca de mensagens teria ocorrido.

Colby ingressou no UFC em 2014 e conquistou seu primeiro título ao derrotar o brasileiro Rafael Dos Anjos pelo cinturão interino no UFC 255. Atualmente, ele compete nas categorias de peso-meio e é o número 2 do ranking.