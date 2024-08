Lutador de MMA arranca dedo de passageiro em trem na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2024 - 20:01 Para compartilhar:

MILÃO, 2 AGO (ANSA) – Um passageiro de um trem na estação Pioltello, nas proximidades de Milão, teve parte do dedo arrancado por uma mordida após tentar conter um homem durante um surto de raiva.

De acordo com as testemunhas, o agressor, que estava sem camisa e visivelmente alterado, começou repentinamente a bater nas janelas do veículo e a gritar, em claro estado de alteração.

Em determinado momento, o homem de 29 anos começou a agredir um passageiro com chutes e socos. Uma outra pessoa tentou conter o agressor, que pratica MMA, esporte de combate que envolve artes marciais mistas, mas levou uma mordida no dedo e perdeu parte dele.

A polícia interveio quando o trem parou na estação e prendeu o homem por ferimentos graves, resistência e ameaça a um funcionário público. As autoridades não descartam que o agressor estava sob efeito de drogas.

A vítima que teve parte do dedo mutilado foi levado para o hospital San Raffaele, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. (ANSA).