Luta pela Champions animará fim de semana na Premier League

Somente 48 horas depois da tradicional rodada do ‘Boxing Day’ que viu o líder Liverpool aumentar a vantagem sobre os rivais, a batalha pela zona de classificação animará a Premier Legue neste fim de semana.

Se tem uma equipe que tem muito a perder neste acúmulo infernal de jogos no fim de ano na Inglaterra, é o Chelsea (4º).

Os Blues vêm perdendo ritmo recentemente e somam apenas 6 pontos nas últimas sete rodadas. Como resultado, seu quarto lugar, último que vale uma vaga na próxima Liga dos Campeões, está ameaçado.

Os comandados de Frank Lampard têm, pelo menos, a sorte de estar entre as quatro equipes com três dias de descanso entre seu jogo no dia seguinte ao Natal e o seguinte, neste domingo contra o Arsenal (11º).

O Chelsea ficará de olho no Tottenham (5º), seu perseguidor imediato a três pontos de distância e que visita no sábado o lanterninha Norwich.

O surpreendente Sheffield United (6º), também a três pontos de distância do Chelsea, tentará se aproxima da zona da Champions, mas terá pela frente uma visita ao Manchester City (3º).

— Programação e resultados da 20ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

(09h30) Brighton – AFC Bournemouth

(12h00) Newcastle – Everton

Southampton – Crystal Palace

Watford – Aston Villa

(14h30) West Ham – Leicester

Norwich City – Tottenham

(16h45) Burnley – Manchester United

– Domingo:

(11h00) Arsenal – Chelsea

(13h30) Liverpool – Wolverhampton

(15h00) Manchester City – Sheffield United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 52 18 17 1 0 46 14 32

2. Leicester 39 19 12 3 4 41 18 23

3. Manchester City 38 18 12 2 4 50 20 30

4. Chelsea 32 19 10 2 7 33 27 6

5. Tottenham 29 19 8 5 6 34 27 7

6. Sheffield United 29 19 7 8 4 23 17 6

7. Manchester United 28 19 7 7 5 30 23 7

8. Wolverhampton 27 18 6 9 3 26 22 4

9. Crystal Palace 26 19 7 5 7 17 21 -4

10. Newcastle 25 19 7 4 8 19 28 -9

11. Arsenal 24 19 5 9 5 25 28 -3

12. Burnley 24 19 7 3 9 23 30 -7

13. Everton 22 19 6 4 9 21 29 -8

14. Southampton 21 19 6 3 10 23 37 -14

15. Brighton 20 19 5 5 9 22 28 -6

16. AFC Bournemouth 20 19 5 5 9 20 26 -6

17. West Ham 19 18 5 4 9 20 30 -10

18. Aston Villa 18 19 5 3 11 25 33 -8

19. Watford 13 19 2 7 10 12 33 -21

20. Norwich City 12 19 3 3 13 19 38 -19

