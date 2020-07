Luta é destaque no programa municipal Idade Ativa, da cidade de Itaboraí (RJ); saiba mais Lançamento do programa municipal Idade Ativa, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, aconteceu no último dia 3 de junho com a presença de diversas personalidades do mundo das lutas

No último dia 3 de julho, o município de Itaboraí, no Rio de Janeiro, inaugurou o programa municipal Idade Ativa, uma política pública esportiva instituída para os cidadãos. A cerimônia ocorreu em um espaço que é referência local, a Estação Cidadania, situada no bairro de Nova Cidade, e teve a presença de diversos faixas-preta de modalidades diferentes.

O “Programa Idade Ativa” constitui uma política de promoção e acesso à prática e a cultura do esporte e do lazer, com atividades físico-esportivas, de lutas e artes marciais, e fortalecimento da cultura e interesse local de forma a contribuir com a formação humana, da cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos participantes. O público-alvo são crianças a partir de 6 anos, adolescente, jovens, adultos e idosos, já que o programa visa também o envelhecimento ativo, com metodologia especifica a partir dos 50 anos, gerando qualidade de vida e bem-estar. Com uma visão de resgate a cidadania e a educação, o programa destina 10% das vagas para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

O lançamento contou com a presença do prefeito Sadinoel Souza, de autoridades locais, estaduais e federais, além de atletas, professores e da comunidade do município. O Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Ronaldo Anquieta, ressaltou a importância da parceira entre o Executivo Municipal e o Legislativo para o sucesso do programa.

– Estamos não só constituindo políticas públicas, mas ações para além de governo, são concretizações de progresso. O dia de hoje é um marco na história de Itaboraí, pois estamos construindo a garantia de um futuro para a população – afirmou Ronaldo.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o evento seguiu o protocolo de distanciamento social e ocorreu em espaço semiaberto, com disponibilização de máscara para todos os participantes, bem como álcool em gel na entrada.

Também foram convidados para o lançamento os professores de Educação Física, lutas e artes marciais que fazem parte da equipe da SMEL e irão atuar no desenvolvimento do programa. Serão implementados, ao todo, 16 núcleos do Idade Ativa nos oito distritos de Itaboraí. As inscrições foram abertas no lançamento do programa e poderão ser realizadas tanto de forma presencial, quanto pela internet (CLIQUE AQUI).

