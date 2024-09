Luta de boxe de pesos pesados por título mundial vai reunir 96 mil torcedores em Wembley

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 22:35 Para compartilhar:

Os 96 mil ingressos para a luta entre os pesos pesados Daniel Dubois e Anthony Joshua, neste sábado, em Wembley, válida pelo cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB) foram negociados. Com isso, o duelo de pugilistas britânicos se torna o de maior público na história da nobre arte no tradicional estádio de Londres.

A nova marca supera os 94 mil fãs que compareceram em abril de 2022 para ver a vitória do também peso pesado britânico Tyson Fury, na época campeão mundial dos pesados, sobre o compatriota Dillian Whyte.

As apresentações de Joshua levam multidões. Em abril de 2017, diante do ucraniano Wladimir Klitschko, foram 90 mil ingleses, que enlouqueceram com o triunfo do campeão olímpico em Londres-2012. Em 2018, o nocaute de Joshua sobre o russo Alexander Povetkin no sétimo assalto reuniu 78 mil torcedores.

O boxe na Inglaterra sempre reuniu grandes multidões, mas ainda não conseguiu superar as marcas obtidas nos Estados Unidos e no México. Em 23 de setembro de 1926, Jack Dempsey x Gene Tunney atraiu 120.557 torcedores, no Sesquicentennial Stadium, na Philadelphia. Já o recorde mundial fica para o combate entre a lenda mexicana Julio Cesar Chávez contra o americano Greg Haugen, em 20 de fevereiro de 1993, no Estádio Azteca, com 132.247 espectadores.

Dubois defende o título da FIB pela primeira vez. Aos 27 anos, ele soma 21 vitórias (20 nocautes) e duas derrotas. Ele pesou 112,7 quilos. Joshua, de 34 anos, apontou na balança 114,6. Seu cartel de 28 triunfos (25 nocautes) e três revezes.