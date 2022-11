Luta contra inflação pode levar a contração econômica, diz Barkin, do Fed

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/11/2022 - 15:01 Compartilhe

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) – A luta do Federal Reserve para reduzir a inflação “pode ​​levar a uma contração”, conforme os aumentos da taxa de juros do banco central são “desafiados” por poupanças ainda altas do consumidor, um mercado de trabalho ainda apertado e problemas contínuos de oferta, disse o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, nesta quarta-feira.

O pior do aumento da inflação pode de fato ter passado, disse ele.

“Minha hipótese pessoal é que estamos no final… não no início”, disse ele. “Os preços das commodities parecem estar esfriando, as cadeias de suprimentos parecem estar se aliviando, o excesso de gastos está sendo esgotado e o Fed está aumentando os juros e fazendo o que precisamos fazer a respeito.”

Mas ainda não está claro o quão “maleável” e rápida na queda se mostrará a inflação ou o quanto as taxas de juros do Fed precisarão subir, avaliou Barkin. “Essa é uma pergunta que estamos tentando desvendar.”

Enquanto isso, mesmo que algumas partes da economia estejam funcionando com mais normalidade, outras permanecem alteradas pela pandemia de maneira que dificulta a luta contra a inflação do Fed.

“Nossas ferramentas para acalmar a demanda e retornar a inflação à nossa meta de 2% operam com defasagem e foram desafiadas pelos elementos artificiais do ambiente de hoje”, disse Barkin em comentários preparados para a Top of Virginia Regional Chamber em Winchester, Virgínia.

“Como resultado, alinhar oferta e demanda pode exigir ainda mais de nós, criando risco para a economia em geral”, disse Barkin. “Voltar ao normal pode levar a uma contração.”

É um risco que o banco central terá de correr, disse ele, já que seria um resultado ainda pior se as expectativas de inflação começassem a aumentar.

