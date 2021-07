Lunna LeBlanc ganha o ‘Miss Bumbum 2021’

A representante de Minas Gerais, Lunna LeBlanc, conquistou na noite de segunda-feira (15) o título de “Miss Bumbum 2021”. O anúncio foi feito pela apresentadora Andressa Urach durante a final exibida pelo canal oficial do concurso no YouTube.

A votação contou com um empate em 131 pontos entre a mineira e Juh Campos, candidata de Roraima. Andressa Urach, que usou um colar em homenagem ao marido, foi a responsável por escolher a vencedora do concurso.

A modelo Lunna LeBlanc conta com 87,2 mil seguidores no Instagram. Nas últimas semanas, ela agradeceu pelo apoio dos fãs após anunciar a participação no “Miss Bumbum”.

Com 116 pontos, a terceira colocada foi Suzana Simonet, de Santa Catarina. A apresentadora se emocionou com o resultado e contou o motivo.

“Ela é bancária e perdeu o emprego por conta do ‘Miss Bumbum’. Mas tenho certeza que oportunidades muito melhores virão na sua vida. É só o começo do seu sucesso”.

