Lunin não se recupera de gripe e Courtois defende Real Madrid na final da Liga dos Campeões

O Real Madrid desembarcou nesta quinta-feira em Londres, na Inglaterra, com um desfalque para a grande final da Liga dos Campeões no próximo sábado, contra o Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley: o goleiro Lunin não se recuperou da forte gripe e está fora do jogo com os alemães.

O clube merengue havia relatado na quarta-feira que o jogador ucraniano de 25 anos viajaria sozinho na sexta-feira ou mesmo no sábado, poucas horas antes do início do jogo. Mas o problema persistiu e ele está fora da decisão para não “contagiar” outros companheiros.

Na noite desta quinta-feira, o próprio Lunin praticamente confirmou que não participaria da final, escrevendo no Instagram: “Lamento não poder me preparar para o jogo mais importante da temporada e o mais importante da minha carreira e da vida junto com a equipe”, lamentou.

]

O goleiro ainda agradeceu pelo apoio que vem recebendo, até mesmo dos companheiros, como Jude Bellingham. “Muito obrigado por todas as suas mensagens, apoio e incentivo! Um brinde à 15ª”, continuou, confiante na conquista da 15ª taça da Liga dos Campeões.

Lunin se saiu bem na ausência do lesionado Thibaut Courtois durante a maior parte da campanha na Liga dos Campeões e foi o herói da vitória nos pênaltis sobre o Manchester City nas quartas de final.