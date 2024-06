Lunara Campos completa 10 anos com Thor Batista e se declara: ‘Ao seu lado para o que der e vier’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/06/2024 - 7:35 Para compartilhar:

A influenciadora Lunara Campos, de 36 anos, comemorou 10 anos de união com o empresário Thor Batista, filho mais velho do empresário Eike Batista. No Instagram, neste domingo, 9, ela postou fotos tanto do casal em clima de romance como com o filho, Thor II, de 4 meses, e aproveitou para se declarar ao amado.

+ Quem é Lunara Campos, companheira e mãe do filho de Thor Batista?

“Plenitude: é isso que sinto com você, nada mais me falta! Feliz 10 anos de amor, meu amor! Uau! Uma década!! Quanta coisa linda já vivemos juntos? E quanta coisa maravilhosa ainda vamos viver? Tenho certeza que o melhor ainda está por vir… E neste ano você me deu o melhor presente que eu poderia ganhar: nosso menino Thor II!!”, escreveu ela.

“Estamos crescendo e evoluindo juntos, e construindo uma história linda! Te amo e estou ao seu lado para o que der e vier. Para sempre. Hoje nosso dia foi mais do que especial! Obrigada! Te amo, meu lindo. Que Deus abençoe infinitamente o nosso amor!”, finalizou Lunara.

