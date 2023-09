Lulu Santos vai às lágrimas com declaração do marido e conta como romance começou

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2023 - 21:11 Compartilhe

Por essa o cantor Lulu Santos, 70 anos, não esperava! Convidado da ‘Pipoca da Ivete’ (TV Globo) deste domingo, 24, ele ganhou uma surpresa daquelas, com direito a declaração e revelações de histórias de casal.

Tudo começou com a baiana cantando ‘Desculpa o Auê’, de Rita Lee que ganhou versão do cantor em 2017, no álbum ‘Baby Baby!’.

Ao final da apresentação, Ivete Sangalo revelou ao público que a canção tem um significado especial na vida de Lulu e de seu marido, Clebson Teixeira, 31. Daí, foi uma chuva de surpresas.

“Foi assistindo ao clipe dessa canção que ele (Clebson) fez o primeiro contato. E tudo deu certo”, relembrou Lulu.

Após receber, através de um telão, homenagens de Beto e Roberto Lee, o primogênito e o marido de Rita, respectivamente, da atriz Fernanda Rodrigues, e do casal Michel Teló e Thais Fersoza, que é considerado padrinho do casal, foi a vez do marido surpreender o cantor.

Clebson contou que a música marca o início do relacionamento dos dois.

“Eu e o Lulu nos conhecemos através da internet. E a gente ficou, pelo menos uns seis meses, trocando mensagens, ligações. E não fazíamos nenhum planejamento de se encontrar. Até que, um dia, saí de Belo Horizonte e vim para o Rio de Janeiro. Quando cheguei na casa de espetáculos, eu avisei a ele”, começou Clebson ao relatar como foi o início do romance.

“Quando ele entrou (no palco) cantando ‘Agora só Falta Você’, da Rita Lee, no final ele acrescentava ‘agora só falta você, CT’. Na hora ninguém entendeu nada, mas eu e ele sabíamos que CT era Clebson Teixeira”, revelou ele.

A homenagem do marido levou o cantor às lágrimas.

