Lulu Santos tem ‘plena recuperação’ após crise que o fez cancelar shows

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/06/2024 - 16:38 Para compartilhar:

O cantor Lulu Santos apresenta melhora após ter sofrido uma crise de gastroenterite aguda que o fez cancelar dois shows no estado de São Paulo. A informação foi confirmada à imprensa pela Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde o artista está internado.

“Na atualização do boletim médico, da manhã de hoje, o cantor segue sendo hidratado, com dor abdominal controlada, sem febre e aceitando bem dieta oral”, diz a nota. Lulu foi internado na sexta-feira, 7, e cancelou as apresentações que tinha no João Rock no sábado, 8, e no Festival Salve o Sul neste domingo, 9.

Lulu deve ter alta na segunda-feira, 10.