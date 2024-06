Lulu Santos sofre mal-estar, é internado e cancela apresentação no João Rock

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O cantor Lulu Santos cancelou a sua apresentação no festival João Rock, que será realizado em Ribeirão Preto, no interior de SP, neste sábado, 8.

Em nota, a assessoria do artista informou que ele sofreu um mal-estar na tarde desta sexta-feira, 7, em sua casa, no Rio de Janeiro, e precisou ser internado em uma clínica na cidade carioca.

Ainda de acordo com a equipe, o cantor permanecerá em observação clínica nas próximas 48 horas. O quadro de saúde é estável.

No entanto, por conta disso, as apresentações no João Rock e no festival Salve o Sul, marcada para domingo, 9, precisaram ser canceladas.