Lulu Santos celebra aniversário do marido: ‘Meu maior hit’

O cantor Lulu Santos, 71 anos, celebrou o aniversário do marido, Clebson Teixeira, que completa 33 anos neste sábado, 26, com uma declaração especial.

Através dos Stories do Instagram, o artista compartilhou clique do amado, registrado na praia, com uma bela imagem do sol.

+Após sucesso em novela, Guilherme Weber comemora 35 anos de carreira

+Além do humor: Rodrigo Fagundes se consagra como ator de novela também no drama

“Você é meu maior hit! Feliz aniversário, meu amor”, escreveu ele na imagem.

A foto foi clicada durante viagem que os dois fizeram para a Flórida, EUA, registrada no mês passado nas redes sociais do músico.

Em seguida, Lulu publicou um vídeo da atriz Fernanda Rodrigues com sua família desejando feliz aniversário.

“Parabéns, Cleb! Hoje é seu dia… Estamos em Cascais… Feliz aniversário!”, disse a artista.

Clebson e Lulu estão juntos desde 2019.