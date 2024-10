Lula vota em São Bernardo; berço político do presidente tem cenário indefinido para 2º turno

Larissa Pereirai Larissa Pereira https://istoe.com.br/autor/larissa-pereira/ 06/10/2024 - 9:40 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo, 6, na Escola Estadual João Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo (SP). O petista estava acompanhado do deputado estadual e candidato à prefeitura da cidade Luiz Fernando (PT).

Apesar de ter se mudado para São Paulo (SP) em 2022 com a esposa, a primeira-dama Janja da Silva, Lula não transferiu o domicílio eleitoral para a capital paulista. Berço político do petista, São Bernardo do Campo deve ter uma disputada acirrada pelo segundo turno.

A última pesquisa eleitoral divulgada na cidade pelo Paraná Pesquisas, na terça-feira, 1º, mostra um empate técnico quádruplo entre os quatro principais candidatos.

Ex-vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) lidera com 25 % das intenções de voto. Em seguida, aparece o deputado federal Alex Manente (Cidadania) com 22,8%. Candidato do PT, o deputado estadual Luiz Fernando vem em terceiro com 21,5%. Já Flávia Morando (União), sobrinha do atual prefeito Orlando Morando (PSDB), tem 19%. Pela margem de erro, que é de 3,5 pontos percentuais, os quatro estão tecnicamente empatados.

Na pesquisa do instituto Real Time Big Time, encomendada pela Record e divulgada na quinta-feira, 3, também há empate técnico entre os quatro candidatos. No entanto, a ordem é diferente: Flávia Morando aparece em primeiro com 26%, Alex Manente e Marcelo Lima estão em sequência numericamente empatados com 23%. Em quarto lugar, aparece Luiz Fernando, com 20%. Pela margem de erro, que é de 3 pontos percentuais, os quatro estão tecnicamente empatados.

Durante a campanha eleitoral, Lula esteve na cidade para apoiar o candidato do partido apenas uma vez, durante o lançamento do nome do deputado estadual para disputar o pleito.

A última vez que o PT comandou a cidade foi em 2016, quando o ex-prefeito Luiz Marinho (PT), atual ministro do Trabalho, concluiu o segundo mandato.

Após deixar o local de votação, Lula seguiu para Guarulhos (SP), onde irá recepcionar os primeiros repatriados do Líbano em voo da FAB.