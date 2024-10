Lula vota em eleições municipais e defende democracia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2024 - 11:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (6) no primeiro turno das eleições municipais, que elegerá prefeitos e vereadores em 5.569 cidades.

O petista registrou seu voto na Escola Estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Lula estava acompanhado dos candidatos à Prefeitura das cidades de São Bernardo, Diadema, Mauá e Santo André, além da primeira-dama, sua esposa Janja, e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Durante coletiva de imprensa, o presidente do Brasil comentou sobre o processo eleitoral e sobre as expectativas para o primeiro turno.

“Hoje é um dia muito especial para a democracia brasileira. Eu sempre acho que eleição é o momento mais extraordinário do povo se manifestar. Muitas vezes a gente erra, acerta. O importante é que o processo eleitoral e a democracia, que tanto nós necessitamos dela, nos dá a oportunidade de corrigir o erro a cada dois anos”, declarou.

De acordo com o petista, este é “um momento bonito porque as pessoas vão vendo quem é quem, quem é que fala para respeitar a questão de gênero, LGBTQIA+, uma série de ações que conduzem as pessoas”.

No entanto, “agora tem a quantidade de mentiras, provocações, surgimento de candidatos que não têm compromisso a não ser provocar, falar mentiras e fake news, inventar histórias”, acrescentou.

Ainda segundo Lula, a votação representa “um exercício da democracia”. “Quando venho votar é um exercício da democracia.

Minha votação quero que simbolize a possibilidade que temos de escolher o melhor. Importante conhecer a biografia das pessoas, o que fez ontem, fez a vida inteira. Temos história em São Bernardo, Mauá, Santo André, São Paulo. Temos um conjunto que demonstramos a biografia. É com essa fé que escolhi o vereador, prefeito. Não podemos permitir que o povo vote desinformado”, concluiu. (ANSA).