Lula volta de férias de 10 dias no Rio e ainda não tem agenda oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou a Brasília nesta quinta-feira, 4, após descansar por 10 dias em recesso de fim de ano no litoral do Rio de Janeiro. Segundo a Presidência, Lula ainda não tem agenda oficial para essa semana, mas há a possibilidade de que tenha compromissos na sexta-feira, 5. A natureza da agenda, entretanto, não foi informada.

O retorno a Brasília era para ter ocorrido nesta quarta-feira, 3, portanto, o presidente estendeu as férias em um dia. Acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, Lula passou o réveillon na praia privativa de Restinga de Marambaia, no litoral fluminense.

No dia previsto para o retorno, Lula visitou o Quilombo de Marambaia, para, segundo ele, aprender e conversar com a população quilombola sobre melhorias na região.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente disse que apenas com o conhecimento sobre a exploração a populações indígenas e negras será possível construir um País “mais digno para o povo”.

Os compromissos de Lula nesse início do segundo ano de mandado envolvem mudanças a serem feitas no primeiro escalão do governo, principalmente com a ida de Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na próxima segunda-feira, 8, Lula será um dos anfitriões, junto com o Congresso e STF, do ato que marca um ano dos atos de 8 de janeiro.

