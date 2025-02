Lula volta a defender exploração de petróleo na Foz do Amazonas, mas sem ‘loucura’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a pesquisa para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas no Amapá, acrescentando que tem responsabilidade com o meio ambiente e que não permitirá qualquer “loucura ambiental”.

+ Lula: Ibama precisa encerrar ‘lenga-lenga’ e autorizar pesquisa na Foz do Amazonas

O presidente argumentou, em cerimônia de entrega de terras da União para o Estado do Amapá, que a Petrobras tem expertise tecnológica para promover a exploração e que o governo não quer poluir “um milímetro” que seja das águas.

Lula disse ainda que trabalha pela preservação do meio ambiente, mas não pode deixar inexplorada uma possível riqueza mineral na região.