Lula volta a criticar venda da Eletrobras por Bolsonaro: ‘Crime de lesa pátria’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/08/2024 - 12:35

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a criticar nesta segunda-feira, 26, a venda da Eletrobras pelo governo de Jair Bolsonaro, e chamou a privatização de “crime de lesa pátria”. Ele deu as declarações em discurso no Ministério de Minas e Energia depois de reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

“Eu sonhei que a Eletrobras seria tão importante quanto a Petrobras nesse País”, disse Lula. “E é com muita tristeza, muita tristeza que eu volto à Presidência da República e encontro a Eletrobras privatizada. Na verdade, não a privatizaram, cometeram um crime de lesa pátria contra o povo brasileiro entregando uma empresa dessa magnitude”, declarou o presidente.

E acrescentou, citando usinas hidrelétricas: “Se não fosse a Eletrobras a gente não tinha Belo Monte, a gente não tinha Santo Antônio, a gente não tinha Jirau.”