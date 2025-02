Lula volta a criticar Trump: ‘Todo dia diz uma anomalia’

SÃO PAULO, 6 FEV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, pelas recentes declarações sobre um plano de limpeza étnica na Faixa de Gaza e pelas ameaças contra outros países.

“Os Estados Unidos passaram a ideia para a humanidade de que eram símbolo da democracia e o xerife do mundo, mas de repente elegem um presidente que todo dia faz questão de dizer uma anomalia”, afirmou o petista em entrevista a rádios da Bahia nesta quinta-feira (6).

“Um dia ele vai ocupar o Canal do Panamá, no outro vai ocupar a Groenlândia, no outro vai anexar o Canadá, no outro vai tratar o povo palestino como se não fosse ninguém. O que precisa é criar um Estado palestino e dar decência ao povo palestino, que não pode ser tratado como se fosse lixo”, acrescentou.

A declaração diz respeito ao plano apresentado por Trump para remover a população da Faixa de Gaza e transformar o enclave na “Riviera do Oriente Médio”, ideia criticada por dezenas de países.

“Ninguém vai fazer um lugar bonito em cima de milhares de cadáveres de mulheres e crianças. Essa anomalia que estamos vendo não pode continuar, é preciso voltar o bom senso e a maturidade”, disse Lula, ressaltando que Trump “não foi eleito para mandar no mundo”.

Na última quarta (5), em entrevista a rádios mineiras, o líder brasileiro já havia acusado o magnata americano de “viver de bravatas”. (ANSA).