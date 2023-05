Lula volta a atacar juros altos e diz que Campos Neto não tem compromisso com o Brasil

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/05/2023 - 13:20 Compartilhe

(Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a atacar neste sábado em Londres a taxa básica de juros da economia e repetiu que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não tem compromisso com o Brasil.

A nova bateria de críticas Lula acontece depois que o Banco Central decidiu na quarta-feira manter a Selic em 13,75% ao ano, sem sinalizar um possível corte futuro da taxa básica conforme tem sido cobrado pelo presidente e outros integrantes do governo. O BC reiterou que não hesitará em retomar o ciclo de aperto monetário se necessário, apesar de ponderar que um cenário de novos aumentos nos juros agora é “menos provável”.

Lula falou com jornalistas em Londres, onde participou neste sábado da coroação do rei Charles. No dia anterior, o brasileiro se reuniu com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak.

(Por Flávia Marreiro)

