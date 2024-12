Lula visitará Uruguai de olho no acordo Mercosul-UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2024 - 14:01 Para compartilhar:

BRASÍLIA, 1 DEZ (ANSA) – O presidente República, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará na próxima quinta-feira (5) para Montevidéu, no Uruguai, onde participará da 65ª Cúpula do Mercosul.

Na primeira viagem internacional do petista após o acidente doméstico sofrido em 20 de outubro, o mandatário visitará o vizinho de olho no possível acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

Após não conseguir avançar muitos passos em relação ao tema durante a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, Lula deverá aproveitar a reunião com o bloco para discutir o assunto.

Na semana passada, o mandatário declarou que a França “não apitada nada” sobre o texto. Lula acrescentou que é a Comissão Europeia quem decide e a sua presidente, Ursula von de Leyen, pode assinar o acordo sem Paris.

A mídia local afirma que diplomatas do Mercosul acreditam que existe uma grande chance de o acordo, caso continue avançando, ser aprovado pelo Parlamento Europeu, pois existem alianças de interesses convergentes entre diferentes partidos e países do bloco.

As negociações entre Mercosul e UE se estendem há mais de duas décadas. (ANSA).