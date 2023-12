Lula visita Alemanha para reforçar parceria estratégica

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2023 - 8:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 DIC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou uma visita oficial à Alemanha, onde deve se reunir com o chanceler Olaf Scholz para tratar sobre as relações bilaterais e o acordo entre Mercosul e União Europeia, cuja hipótese de assinatura perdeu força após críticas feitas no fim de semana pelo governo da França.

O mandatário, que chegou ontem à noite a Berlim, após ter participado da cúpula climática COP28 nos Emirados Árabes, foi recebido hoje com honras de Estado pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

Lula vai participar da segunda reunião de consultas intergovernamentais de alto nível entre os dois países, com o objetivo de reforçar a parceria estratégica e definir novos passos na relação bilateral.

O petista permanecerá na capital da Alemanha até terça-feira (5) e, durante o encontro com Scholz, deve firmar acordos em áreas como meio ambiente, energia, agricultura e ciência e tecnologia.

Lula recebeu o chanceler em Brasília no começo do ano, quando dialogaram sobre a guerra na Ucrânia e o acordo UE-Mercosul.

O mandatário progressista reagiu ontem, em Dubai, a declarações do presidente da França, Emmanuel Macron, que disse ser contra o pacto entre europeus e sul-americanos.

“Se não tiver acordo, paciência, não foi por falta de vontade. A única coisa que tem que ficar claro é que não digam mais que foi por conta do Brasil ou da América do Sul”, afirmou Lula. (ANSA).

