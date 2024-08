Lula viaja pela 1ª vez a SC para participar de eventos em Florianópolis e Itajaí

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 22:16 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta sexta-feira, 9, pela primeira vez em seu terceiro mandato, ao Estado de Santa Catarina, comandado pelo governador Jorginho Mello (PL). O presidente participará de eventos em Florianópolis, de inauguração de uma obra, e em Itajaí, de lançamento da Fragata Tamandaré.

De acordo com a agenda da presidência da República, Lula parte de Brasília a Florianópolis às 8h, com chegada prevista à capital catarinense às 9h50. Às 10h30, o petista participa de cerimônia de inauguração do Contorno Viário da Grande Florianópolis.

Às 12h30, o chefe do Executivo estará no evento de lançamento da Fragata Tamandaré, em Itajaí. Logo após, às 14h15, o presidente embarca para Brasília, com previsão de chegada à capital federal às 16h05.