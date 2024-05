AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/05/2024 - 18:47 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que vai viajar na quinta-feira ao estado do Rio Grande do Sul, onde fortes chuvas deixaram pelo menos dez mortos e 21 desaparecidos.

“Amanhã vou pessoalmente ao Sul para verificarmos a situação e o trabalho conjunto dos ministros com o governo do estado”, postou Lula em sua conta no X, minutos depois de o governador Eduardo Leite (PSDB) descrever a situação no estado como de caos e guerra.

