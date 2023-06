Lula viaja hoje a Roma para reuniões com Papa e Mattarella

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 8:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 19 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na noite de hoje (19) para Roma, onde se reunirá na próxima quarta-feira (21) com o papa Francisco e o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

Segundo agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto, Lula embarca de Brasília para Recife às 20h e, às 23h59, pega o avião para Roma.

De acordo com a programação provisória da Presidência, o presidente terá nesta terça (20) um encontro com o professor Domenico De Masi, especialista em estudos sobre o trabalho e catedrático da Universidade de Roma La Sapienza.

No dia seguinte, Lula se reunirá com o papa Francisco, Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, que chegou a visitá-lo na cadeia em Curitiba em 2018, quando era eurodeputado.

Durante a passagem pela Itália, o presidente deve apresentar seu plano de paz para a Ucrânia, com a criação de um clube de países facilitadores do diálogo entre Kiev e Moscou.

Também deve falar sobre a preservação da Amazônia e mudanças climáticas, além do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Lula já antecipou no último sábado (17), no Pará, que convidará o Papa para visitar Belém, sede da COP30.

Essa será a primeira visita de Lula à Itália e a segunda à Europa em seu terceiro mandato. Após Roma, na quinta-feira (22), o líder sul-americano participa de uma cúpula em Paris convocada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, para a criação de um novo pacto financeiro global.

Há expectativa sobre um encontro bilateral entre os dois chefes de Estado, com uma agenda que deve incluir Ucrânia, Amazônia e o pacto UE-Mercosul.

Já na sexta-feira (23), Lula participa de um encontro de alto nível da cúpula e do evento “Power our Planet”, ao qual foi convidado por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. (ANSA).

