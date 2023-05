Lula viaja à BA para lançamento das plenárias estaduais do PPA Participativo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2023 - 20:57 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará nesta quinta-feira, 11, de plenária estadual para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024-2027. O evento ocorrerá em Salvador, na Bahia, a partir das 10h.

De acordo com a agenda do presidente, Lula partirá para Salvador às 7h30, de Brasília, com previsão de chegada à capital baiana às 9h25. Logo em seguida, participa do ato de lançamento das plenárias estaduais do PPA Participativo.

A cerimônia será a primeira de 27 plenárias estaduais para a elaboração do PPA Participativo, que aponta as prioridades do governo para os próximos quatro anos. Na ocasião, também será lançada a plataforma digital Brasil Participativo, que permite ao cidadão opinar na definição de programas e propostas para o Brasil.

Já às 18h, o chefe do Executivo participa do lançamento da Lei Paulo Gustavo. O título rende homenagem ao ator e humorista que faleceu em 2021, vítima de covid-19. De acordo com o Palácio do Planalto, o investimento direto é de R$ 3,8 bilhões. A lei prevê repasses a Estados, municípios e ao Distrito Federal para ações emergenciais do setor cultural, duramente atingido pelos efeitos econômicos da pandemia.

Sem mais agendas oficiais após o evento, o presidente dorme em Salvador, com previsão de viagem prevista a Fortaleza na sexta-feira, 12.

