Lula viaja à África do Sul para participar de cúpula do Brics

SÃO PAULO, 20 AGO (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou no início da noite deste domingo (20) para a África do Sul, onde participará da Cúpula dos Brics entre os próximos dias 22 e 24 de agosto.

O petista deve desembarcar em Joanesburgo nesta segunda-feira (21), por volta das 5h da manhã (horário de Brasília). Após participar da reunião com o bloco dos países em desenvolvimento, Lula passará por Angola, nos dias 25 e 26, e São Tomé e Príncipe, em 27 de agosto.

Em publicação no Twitter, o petista lembrou que participou “da criação desse importante bloco” e voltará “para sua 15ª reunião entusiasmado com o potencial do Brasil no seu retorno ao cenário internacional”.

“É fundamental a cooperação entre os países do Sul Global no enfrentamento das desigualdades, da crise climática e por um mundo mais equilibrado e justo”, acrescentou.

Nesta tarde, Lula chegou a dizer também que seria “muito importante” a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na cúpula. No entanto, ele será representado pelo chanceler Sergey Lavrov.

“Lavrov é um diplomata muito importante e experiente, mas seria muito importante que a Rússia participasse desta reunião com seu presidente”, afirmou ele em entrevista ao jornal “Sunday Times”.

Segundo Lula, os líderes vão “discutir importantes questões globais, como a paz e a luta contra desigualdade”. “Eu gostaria muito de poder discuti-los pessoalmente com o presidente Putin”, concluiu. (ANSA).

