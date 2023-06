Lula veta trechos de lei que tiravam poderes de Marina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 9:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a lei que define a estrutura ministerial de seu governo, devolvendo atribuições que haviam sido tiradas do Ministério do Meio Ambiente, chefiado por Marina Silva.

Lula excluiu o trecho que transferia a gestão da política nacional de recursos e segurança hídrica, historicamente de competência do Meio Ambiente, para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Essa pasta é comandada pelo ministro Waldez Góes, político ligado ao “centrão”, grupo de partidos que têm aumentado a pressão por cargos e verbas no governo.

Segundo Lula, essa medida contrariava o interesse público. “A gestão das águas é tema central e transversal da política ambiental”, afirmou o presidente ao justificar o veto.

Por outro lado, o mandatário manteve o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que era de competência de Marina, no Ministério da Gestão, bem como a demarcação de terras de tribos nativas, antes prerrogativa do Ministério dos Povos Indígenas, no Ministério da Justiça.

O Congresso ainda pode derrubar os vetos do presidente.

(ANSA).

