Lula: vamos nos reunir com setores empresariais e chegar a acordo sobre alta no custo de vida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo tem trabalhado em medidas para o mercado de trabalho, especialmente para atender as pessoas que trabalham por conta própria. Em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá, nesta quarta-feira, 12, Lula disse que tem conversado com empresários, que se queixam que não conseguem mão de obra para suas empresas por causa dos benefícios sociais oferecidos pelo governo.

“Tenho conversado com muitos empresários e eles se queixam muito que querem contratar mão de obra e não existe, e eles jogam culpa nos benefícios que o governo oferece. O governo oferece benefício na perspectiva de que as pessoas possam conseguir empregos e sair do benefício, porque ele é para ajudar os mais necessitados”, declarou.

“Precisamos saber a causa para as pessoas não quererem entrar no mercado de trabalho. Possivelmente o salário seja baixo, possivelmente a juventude não tenha mais o sonho que eu tinha de assinar a carteira profissional e trabalhar das 7h às 18h, possivelmente a juventude quer ser empreendedora. Estamos trabalhando para dar oportunidade também às pessoas que querem trabalhar por conta própria”, completou.

O presidente disse, ainda, que o custo de vida “preocupa” o governo. O presidente falou que vai se reunir com setores empresariais para tentar um acordo sobre a alta no custo de vida. “Estamos vendo como fazer para baratear alimentos e continuar aumentando salário”, declarou.

Segundo o presidente, é preciso "nos preparar para atender o mercado externo (com os alimentos exportados) sem criar problema para o mercado interno".