Lula vai se reunir com Maduro durante a Celac em São Vicente e Granadinas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai se reunir com o contraparte venezuelano, Nicolás Maduro, em São Vicente e Granadinas, durante a cúpula da Celac, prevista para esta sexta-feira (1º).

“Eu vou encontrar com Maduro” na reunião da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), disse Lula a jornalistas, ao final de uma reunião com o presidente guianês, Irfaan Ali, em Georgetown.

Lula afirmou que não vai abordar com Maduro a disputa histórica entre a Venezuela e a Guiana pelo Essequibo, um território de 160.000 km2 rico em petróleo e minério sob jurisdição guianesa e que Caracas reivindica.

“O presidente (da Guiana) sabe, como sabe o presidente Maduro, que o Brasil está disposto a conversar com eles a hora que for necessário porque nós queremos convencer as pessoas de que é possível, através de muito diálogo, encontrar a manutenção da paz”, disse o presidente.

Mas, “não vou discutir com o presidente Maduro essa questão porque a reunião não é para isso. Eu vou discutir a Celac”.

Lula, que assumiu seu terceiro mandato presidencial em janeiro de 2023, viajou a Georgetown na quarta-feira para o encerramento da reunião de dirigentes dos 15 países da Comunidade do Caribe (Caricom).

A escala seguinte de sua viagem é Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, para a cúpula da Celac, bloco criado em 2010 com seu incentivo durante seu segundo mandato.

