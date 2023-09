Lula vai se encontrar com Biden e Zelensky em NY e antecipa volta para o Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 8:32 Compartilhe

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, antecipou a volta para o Brasil e encerra a sua agenda em Nova York, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 20.

Um dos destaques é a agenda dupla com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Primeiro, tem um encontro bilateral com o chefe da Casa Branca, às 14 horas (de Brasília, 13 horas em Nova York).

Na sequência, às 14h30, ambos participam da cerimônia de Lançamento da Iniciativa Global Lula-Biden para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI. Os compromissos contam com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O segundo momento mais importante de sua agenda em Nova York é o esperado encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, previsto para ocorrer às 17 horas.

Para fechar, Lula tem uma reunião com o Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, às 17h30, e, depois, com o presidente do Paraguai, Santiago Peña.

Havia uma expectativa de que Lula permanecesse em Nova York até a quinta-feira, 21, quando concederia uma coletiva de imprensa.

No entanto, a agenda divulgada pelo Planalto nesta noite aponta o retorno do presidente para o Brasil nesta quarta-feira, às 22 horas. Todos os horários são de Brasília.

